Eskişehir İnönü'de çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan ağaçlandırma sahasında çıkan yangın söndürüldü.
Eskişehir- Kütahya kara yolu Kümbet Kavşağı yakınlarındaki tarlada başlayan anız yangını, ağaçlandırma sahasına sıçradı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden 3 arazöz ve 1 su tankeri ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 3 dönüm alan zarar gördü.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de bölgeye giderek söndürme ekiplerini koordine etti.
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