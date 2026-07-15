Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Yılın İkinci Çeyreğinde 526 Yangına Müdahale Etti

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2026 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yangın, kurtarma, eğitim ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Kent genelinde 17 istasyonla hizmet veren ekipler, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat görev yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2026 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğinde de kentin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat görev yaptı. Kent genelinde çıkan yangın, kurtarma ve diğer acil durumlara hızlı, etkin ve koordineli şekilde müdahale eden ekipler, aynı zamanda yürüttükleri eğitim ve denetim faaliyetleriyle güvenli bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladı. Vatandaşların afetlere ve yangınlara karşı bilinçlenmesini hedefleyen eğitim çalışmaları aralıksız sürerken, iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimler ve uygunluk raporlarıyla önleyici hizmetler de yürütüldü.

558 KURTARMA OPERASYONU

Ekipler, 526 yangına müdahale ederken, 558 kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Eskişehir genelinde 17 istasyonla hizmet veren itfaiye teşkilatı, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 70 eğitim faaliyeti düzenledi. Bu eğitimlerde 939 kadın ve bin 525 erkeğe yangın ve afetlere karşı bilinçlendirme eğitimi verildi. İtfaiye ekipleri, olası risklerin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde ise 206 iş yerini kontrol etti. Yapılan incelemeler sonucunda 66 iş yerine uygunluk raporu düzenlendi. Acil durum çağrılarının daha etkin yönetilmesi için büyük önem taşıyan ihbar süreçlerinde ise 107 asılsız ihbar kayıtlara geçti.