Eskişehir İtfaiyesi\'nden Çine\'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye itfaiye ekiplerini gönderdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan afetlere dayanışma anlayışıyla destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Aydın'ın Çine ilçesinde etkisini sürdüren orman yangınına müdahale çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ekipler, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere yola çıktı.

Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için görev yapacak ekiplerin, sahip oldukları araç, ekipman ve deneyimleriyle söndürme çalışmalarına katkı sunacağı belirtildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulan her noktada dayanışma ve iş birliği anlayışıyla destek vermeye devam edileceği ifade edilirken, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. İtfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.