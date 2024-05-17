Eskişehir Kardeşlik Platformu, içkili mekanın turizm işletme belgesinin iptal edilmesini talep etti - Son Dakika
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Eskişehir Kardeşlik Platformu, içkili mekanın turizm işletme belgesinin iptal edilmesini talep etti

Eskişehir Kardeşlik Platformu, içkili mekanın turizm işletme belgesinin iptal edilmesini talep etti

Eskişehir Kardeşlik Platformu, caminin yakınında açılan içkili mekanın turizm işletme belgesinin iptal edilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı. Grup, içkili mekanın camiye ve okullara yakın olması nedeniyle ruhsatın iptal edilmesini istedi.

17.05.2024 15:33
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Eskişehir Kardeşlik Platformu, caminin yakınında açılan içkili mekanın turizm işletme belgesinin iptal edilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde toplanan grup adına hazırlanan basın açıklaması okuyan Avukat Mustafa Özkan, cami, okul, ibadethane, öğrenci yurdu gibi yerlerin etrafında içkili mekan ruhsatı almak için belirli mesafe şartı gözetildiğini hatırlattı.

Turizm işletme belgeleri verilirken, işletmelerin bulundukları bölgelerin hassasiyetlerinin göz önünde bulunulması gerektiğini belirten Özkan, "Bu içkili mekan, Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisinin tam karşısında ve 50 metre mesafededir. Hemen yakınlarında pek çok okul bulunmaktadır. Bu sebeple verilen bu içkili mekan ruhsatının ve turizm belgesinin iptal edilmesini kendilerinden talep ediyoruz." diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından imzaladıklarıyla dilekçelerle müdürlüğe giderek başvurularını iletti.

Kaynak: AA

Eskişehir, Cami, Turizm, Güncel, Son Dakika

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