Eskişehir merkezli 33 ildeki yasadışı bahis operasyonunda 78 şüpheli tutuklandı

Eskişehir merkezli 33 ildeki yasadışı bahis operasyonunda 78 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir merkezli 33 ildeki yasadışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 78'i tutuklandı. 21 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı; soruşturma sürüyor.
78 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 78'i tutuklandı. Diğer şüphelilerden 21'i adli kontrol kararıyla, 2'si ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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