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ESKİŞEHİR MERKEZLİ 'BARBİE-ES' FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE (2) - Son Dakika
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ESKİŞEHİR MERKEZLİ 'BARBİE-ES' FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE (2)

Eskişehir merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 'Barbie-ES' adlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR MERKEZLİ \'BARBİE-ES\' FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE (2)
08.01.2024 - 21:30,  Güncelleme: 21:32
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ESKİŞEHİR MERKEZLİ 'BARBİE-ES' FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE (2)

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 'Barbie-ES' adlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(BİLGİ)

Haber: ESKİŞEHİR, -

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NEVŞEHİR'DE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

NEVŞEHİR'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü, hafif yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Nevşehir- Niğde yolu Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 50 EU 747 plakalı otomobil ile 50 ZB 913 plakalı otomobil, beldenin girişindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler tedaviyi kabul etmezken otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı. Diğer yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 otomobilin çarpıştığı, araçlardan birinin takla attığı ve kazayı görenlerin bölgeye koştuğu görüldü.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR MERKEZLİ 'BARBİE-ES' FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR MERKEZLİ 'BARBİE-ES' FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE (2) - Son Dakika
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