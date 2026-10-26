Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda Sulh Ceza Hakimliği 18 şüpheliyi tutukladı

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda Sulh Ceza Hakimliği 18 şüpheliyi tutukladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli ile başka suçtan cezaevinde bulunan 1 kişi tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerin ardından tutuklu sayısı 18 oldu ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir merkezli 5 ilde polisin düzenlediği operasyonda 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüpheli ile başka suçtan cezaevinde bulunan 1 kişi, savcılık sorgusuna alındı. İfadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler S.A., D.A., K.Ö., M.E., İ.B.A., F.Ö., Z.Ö., D.C.G., E.Ö., O.U.G., Y.Y., M.E.G., M.T., A.K.A., E.İ.K., M.T. ve E.K. tutuklandı. Başka suçtan tutuklu olduğu cezaevinden getirilen şüpheli Ö.Ö. de bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı 18 olurken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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