Eskişehir Odunpazarı'nda motokurye 63 yaşındaki kişinin ölümüne yol açtı, tutuklandı

Eskişehir Odunpazarı'nda motokurye 63 yaşındaki kişinin ölümüne yol açtı, tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'nda motokuryenin çarptığı 63 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan motokurye, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde motokuryenin çarptığı 63 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Motokurye O.Y. (23) idaresindeki 26 ALV 780 plakalı motosiklet, Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Ş'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ramazan Ş, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ramazan Ş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan O.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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