Eskişehir OSB, 2030 yılına kadar 50 milyon metrekarelik hedefine ulaşmayı planlıyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küpeli, mesajında, Eskişehir OSB olarak hedeflerini yerine getirmek için var güçle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Eskişehir OSB olarak alan hedefinin, 2030 yılına kadar 50 milyon metrekareye hedefine ulaşmak olduğunu aktaran Küpeli, şöyle devam etti:

"Sanayi ve teknolojinin merkezi olarak bugüne kadar ciddi çalışmalara imza attık. Eskişehir OSB'de halen 899 sanayi tesisi bulunuyor. Bunlardan 642'si fiilen üretimde, 204'ü inşaat halinde, 52'si ise proje aşamasında. 2000 yılında OSB'deki fabrikalarda çalışan sayısı 14 bin kişiyken şimdi 48 bin 500 kişiye ulaştı. Bizim dönemimizde kurulmaya başlayan 250'yi aşkın sanayi tesisinin devreye girmesiyle çalışan sayımız 2025 yılı sonunda 55 bin kişiye, 2030 yılında ise 75 bin kişiye ulaşmış olacak. Son 7 yıllık dönemde ise Eskişehir OSB'den 324 yatırımcıya 560 futbol sahası büyüklüğünde, toplam 4 milyon metrekarelik bir alanı yeni yatırımları için tahsis ettik. İstanbul ve civar illerdeki birçok sanayi kuruluşu, giderek ağırlaşan metropol yaşamının zorluklarından uzaklaşmak ve yaşam koşullarının çağdaş ve yüksek olmasından dolayı Eskişehir'e gelmek, yerleşmek ve burada üretim yapmak istiyorlar. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin ışığında ve gösterdiği yolda ilerleyerek, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da sanayimizin gelişimine katkı sağlayacak örnek projelerle ülkemize değer katacağız."