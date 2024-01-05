 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir OSB'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir OSB'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde binlerce ton şeker getiren tırların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi. Yüklerini indirmek için günlerdir bekleyen ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken şoförler mağdur durumda. Tır şoförleri, lavabo, market ve yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiklerini belirtti. Şu anda 200 kadar bekleyen tır bulunurken, kuyruğun uzunluğu 7-8 kilometreye yaklaştı.

Eskişehir OSB\'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu
05.01.2024 - 12:44,
Abone Ol

Eskişehir OSB'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu

Kente binlerce ton şeker getiren tırların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi

Yüklerini indirmek için günlerdir bekleyen ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten şoförler mağdur

Tır şoför Ahmet Güçlü:

"Yemek, su ve lavabo problemimiz var, elini yüzünü yıkayamayan arkadaşlarımız var"

"Şuan 200 kadar bekleyen tır var, ilk geldiğimizde yaklaşık 350 vardı"

Kayserili şoför Ahmet Yani:

"Lavabo ve market yok, 2 gündür çok sıkıntı çekiyoruz"

"Sıranın uzunluğu 7- 8 kilometreye yaklaştı"

ESKİŞEHİR - Kayserili bir firmaya ait olan ve depolanmak için Eskişehir'e getirilen şeker yüklü tırların kuyruğunun uzunluğu kilometrelerce uzadı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içindeki yol kenarlarında bekleyen ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten şoförler, mağduriyetlerini dile getirdi.

Kayserili firma tarafından üretilen tonlarca şekeri Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kiralanan depoya sevk etmek için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk dikkat çekti. Kilometrelerce uzayan kuyrukta birkaç gün kalan şoförler sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Teslimatın yılbaşına denk gelmesi nedeniyle aksaklık yaşandığı ve kuyruğun bu yüzden oluştuğu iddia edildi. Dronla havadan da görüntülenen kuyruk uzunluğunun ilk günlerde 7 kilometreye kadar uzadığı iddia edildi. Tır şoförleri, günlerdir süren bekleyişlerinde market, lavabo, sıcak yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiklerini belirtti. Tırlarda yüklü olan şekerin en az 5 bin ton olduğu ifade eden sürücüler, beklerken mağdur olduklarını, oluşan yoğunluğun birkaç gün içeresinde bitmesini beklediklerini anlattılar.

"İlk geldiğimizde yaklaşık 350 araç vardı"

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde şeker yükleyen şoför Ahmet Güçlü, 2 gündür Eskişehir'de beklediğini belirtti. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten Güçlü, "Buradaki ikinci günümüz. Biz yılbaşından sonra geldik ama yılbaşını burada geçiren arkadaşlar vardı, az önce boşaltıp çıktılar. Yoğunluk, sene sonu olduğu için oldu. Bizden kaynaklanan sorunlar da var, şekeri yılbaşından önce yükleyen araçlar bulundukları bölgeden çıkmamışlar, yılbaşından önce gelenlerle yılbaşından sonra da buraya gelenler olduğu için bizden de kaynaklanan bir sorun oldu. Maalesef böyle bir problem yaşadık. İlk geldiğimde 5 kilometrelik bir sıra vardı, herhalde hala 3 kilometre kadar sıra var. Burada yemek, su ve lavabo problemimiz var, sabah kalkınca elini yüzünü yıkayamayan arkadaşlarımız var. Dün buradaki bir fabrika sağ olsunlar bize lavabolarını kullanmamız için izin veriyordu ama bugün o da bitti. Ayrıca 'yat parası' alamıyoruz, o da büyük sıkıntı. Çok özür diliyorum herkes bir mücadelenin peşinde. Çoluk çocuğunun rızkını kazanabilmenin peşinde ama şu arabanın maliyeti 4 bin lira, adamın 4 bin lirası 2 gündür böyle yatıyor. İnsanlar mağdur oluyor, elimizden geldiği kadar birbirimize destek olmaya çalışıyoruz ama takdiri ilahi, ne yapalım? Şuan arabaların üzerinde 5 bin ton kadar yük var, söylediğim en minimumu, en fazlası da illaki vardır. Şuan 200 kadar bekleyen tır var, ilk geldiğimizde yaklaşık 350 vardı" diye konuştu.

"Sıranın uzunluğu 7- 8 kilometreye yaklaştı"

Kayserili şoför Ahmet Yani ise şöyle konuştu;

"İki gündür bekliyoruz, şeker getirdik. Gördüğünüz gibi mağdur durumdayız. Lavabo ve market yok, 2 gündür çok sıkıntı çekiyoruz. Sıranın uzunluğu 7- 8 kilometreye yaklaştı. Ne zaman biteceği belli değil. Benim işim de yarın biteceğini düşünüyorum."

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, OSB, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir OSB'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu - Son Dakika


12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın

Son Dakika
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 12:53:41. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir OSB'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement