Eskişehir Sanat Kompleksi 9 Kasım'da Açılıyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi'ni 9 Kasım Cumartesi günü açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kentin tarihi dokusunu sanatsal bir yaşam alanına dönüştüren kompleksin açılışına vatandaşları davet etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kompleksin 9 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de açılacağı müjdesini vererek, yurttaşları açılışa davet etti.

Hem ulusal hem de uluslararası sanatçı ve sanatseverlerin ilgisini çekecek komplekste şehrin kültürel zenginlikleri korunurken, tarihi dokusu da sanatsal bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Kompleks sadece sanat eserlerine ev sahipliği yapmakla kalmayacak aynı zamanda sanatçıların, akademisyenlerin, sanatseverlerin ve genç yeteneklerin bir araya gelerek ortak projeler üretebileceği yaratıcı bir buluşma noktası haline gelecek. Ayrıca kompleks içerisinde bulunan Sanat Sokağı'nda sanatçıların yarım gün veya tam gün kiralayabilecekleri, sanat üretimi ve sanatçı yetiştirmeyi, sanatı her kesimle tanıştırmayı amaçlayan sanatçı atölyeleri de yer alacak.