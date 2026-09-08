Eskişehir Şehir Tiyatrosu'nun kukla oyunu Romanya'daki festivalde yağmura rağmen sahnelendi - Son Dakika
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Eskişehir Şehir Tiyatrosu'nun kukla oyunu Romanya'daki festivalde yağmura rağmen sahnelendi

Eskişehir Şehir Tiyatrosu\'nun kukla oyunu Romanya\'daki festivalde yağmura rağmen sahnelendi
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EBB Şehir Tiyatroları'nın "Ben de Uçabilirim" adlı kukla oyunu, Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki 10. WonderPuck Street Festivali'nde çocuklarla buluştu. Sağanak yağmura rağmen izleyiciler oyunu beğeniyle izlerken, iki kurumun sanatsal iş birliğinin ilerleyen sezonlarda da süreceği belirtildi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları'nın "Ben de Uçabilirim" adlı kukla oyunu, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen 10. WonderPuck Street Festivali'nde izleyici ile buluştu.

Eskişehir'in kardeş şehri Cluj-Napoca kentinde düzenlenen festivale davetli olarak katılan EBB Şehir Tiyatroları, "Ben de Uçabilirim" adlı kukla oyununu Cluj-Napoca Sanat Müzesi (Art Museum) bahçesinde çocuklar için sahneledi.

Oyun sırasında başlayan sağanak yağmura rağmen şemsiyelerini ve müze avlusunun üstü kapalı bölümlerini kullanarak mekandan ayrılmayan izleyiciler beğeniyle oyunu izlemeyi sürdürdü.

Festival, Cluj-Napoca'da sanatsal faaliyetlerini sürdüren, şehrin önemli tiyatrolarından Puck Puppet Theater (Puck Kukla Tiyatrosu) tarafından düzenleniyor.

Tiyatronun daveti ile festivale katılan Eskişehir Şehir Tiyatroları, kendi festivalinde son beş yıldır Puck Puppet Theater ağırlamaya devam ediyordu. İki kurum, bu sanatsal iş birliğini ilerleyen sezonlarda da sürdürecek.

Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Berkay Akın'ın yazıp yönettiği, sevimli kuklalar eşliğinde eğlenceli bir anlatımla sahnelenen "Ben de Uçabilirim" adlı oyunda, Çiğdem Altuğ, Bilge Büyükerşen ve Nagihan Orhan da rol alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Şehir Tiyatrosu'nun kukla oyunu Romanya'daki festivalde yağmura rağmen sahnelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Şehir Tiyatrosu'nun kukla oyunu Romanya'daki festivalde yağmura rağmen sahnelendi - Son Dakika
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