Eskişehir Sivrihisar\'da 09.05\'te Atatürk\'ün 88. yılı için saygı uçuşu yapıldı

Eskişehir Sivrihisar'da 09.05'te Atatürk'ün 88. yılı için saygı uçuşu yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla saygı uçuşu düzenlendi. Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde saat 09.05'te yapılan uçuşta havacılık tutkunları Atatürk'ü andı.
Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla saygı uçuşu gerçekleştirildi.
Sivrihisar ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde düzenlenen uçuş, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te yapıldı.
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen uçuşta, havacılık tutkunları Büyük Önder Atatürk'ü andı.
Kaynak: AA
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