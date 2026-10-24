Eskişehir Tepebaşı'nda 19 yaşındaki kadına yumruk atan saldırganı polis yakaladı

Eskişehir Tepebaşı'nda 19 yaşındaki kadına yumruk atan saldırganı polis yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda yoldan geçen araçları durdurmaya çalışan şüpheli, yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki kadına yumruk attı. Kadın yaralanırken olay yerinden uzaklaşan şüpheli, ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis, 19 yaşındaki kadına yumruk atan şüpheliyi gözaltına aldı.
Tunalı Mahallesi Sıhhiye Meydanı'nda yoldan geçen araçları durdurmaya çalışan ve vatandaşlara rahatsızlık verdiği iddia edilen F.T, yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye yumruk attı.
Darbenin etkisiyle düşen H.D. yaralanırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olay anı, çevredeki bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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