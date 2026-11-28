Eskişehir Tepebaşı'nda iki grup arasındaki kavgada 2 kişi silahla yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.Y. (23) ve M.Ç. (27) silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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