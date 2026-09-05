Eskişehir Tepebaşı'nda ikinci kattan düşen 43 yaşındaki Veli Köksal hastanede öldü - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda ikinci kattan düşen 43 yaşındaki Veli Köksal hastanede öldü

Eskişehir Tepebaşı\'nda ikinci kattan düşen 43 yaşındaki Veli Köksal hastanede öldü
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki pencereden düşen Veli Köksal (43), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alınırken, kaçan nişanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki pencereden düşen kişi hayatını kaybetti.

Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında M.B.A'ya ait evin penceresinden bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, pencereden düşen Veli Köksal'ı (43) Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralanan Köksal, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ev sahibi M.B.A'yı gözaltına alan polis ekipleri, olayın ardından kaçtığı öne sürülen M.B.A'nın nişanlısı A.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Tepebaşı'nda ikinci kattan düşen 43 yaşındaki Veli Köksal hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda ikinci kattan düşen 43 yaşındaki Veli Köksal hastanede öldü - Son Dakika
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