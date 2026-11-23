Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 27 bin 852 araç ve sürücü kontrol edildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda 16-22 Kasım tarihlerinde 27 bin 852 araç ve sürücü denetlendi.

Ekiplerce 4 bin 354 yük taşımacılığı, 1033 yolcu taşımacılığı, 2 bin 939 alkol denetimi ve 466 motosiklet kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimlerde 4 bin 810 sürücünün emniyet kemeri kontrol edildi, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 305 araç trafikten men edildi.

Kurallara uymayan sürücülere 4 bin 985 trafik cezası uygulandı.

Ayrıca 111 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aynı dönemde kent genelinde 49 yaralanmalı, 2 ölümlü ve 57 hasarlı trafik kazası meydana geldi.