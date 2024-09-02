Eskişehir Valisi Aksoy'dan Adli Yıl Açılış mesajı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024-2025 Adli Yıl Açılışı kutlama mesajı yayınladı.

Yeni adli yılda devlet ve milletin en büyük güvencelerinden birisi olan yargı erkinin vatandaşlara adalet, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Aksoy, her geçen gün demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerine daha çok sahip çıkıldığını belirtti.

Adalet teşkilatının önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydeden Aksoy, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, !Bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey adaletle vardır! veciz ifadesini rehber edinen yargı mensuplarımız, hukukun üstünlüğü ilkesinin güvencesidir. Aziz milletimizin birliği, dirliği, huzur ve vicdanı olan hukukçularımızın adalet terazisinin asla şaşmayacağına inancımız tamdır. Bu düşüncelerle hakkın ve hukukun tecellisi için görevini tavizsiz ve özveriyle yerine getiren bağımsız yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve tüm adli personelimizin yeni adli yılını kutluyorum. Görevi başında şehit düşen tüm yargı mensuplarını ve adalet teşkilatı çalışanlarını rahmetle anıyorum. Yeni adli yılımızın ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."