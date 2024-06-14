Eskişehir Valisi Aksoy, öğrencilere karnelerini dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Valisi Aksoy, öğrencilere karnelerini dağıttı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu'nda 2023-2024 eğitim öğretim yılı karne törenine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

14.06.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu'nda 2023-2024 eğitim öğretim yılı karne törenine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Aksoy, Vali Yardımcısı Salih Altun ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile katıldığı törende, öğrencilerin müzik dinletisinin ardından birinci ve dördüncü sınıfları ziyaret ederek karnelerini dağıttı. Öğrencilerle konuşan Aksoy, yaz tatiline dair tavsiyelerde bulundu.

İl genelinde 518 okulda 147 bin 273 öğrencinin karne aldığını belirten Aksoy, 2023-2024 eğitim öğretim yılının önemli bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını bildirdi.

Sonraki eğitim öğretim yılına hazırlık yapmak ve daha başarılı bir öğretim yılı yakalamanın bir sonraki hedefleri olduğunu anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızı bu kapsamda daha titizlikle yürütmeye devam edeceğiz. Ben çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Tatillerinde dinlenmelerini, fırsat buldukça kitap okumalarını ve önümüzdeki yıla daha zinde bir şekilde hazırlanmalarını istiyoruz. Velilerimizin de bu süreçte çocuklarımızla yakından ilgilenmelerini ve önümüzdeki yıla daha hazır bir şekilde gelmelerini sağlamaları konusunda onların da katkılarını bekliyoruz. Eğitimde başarıyı yakalayabilmek, okul yönetimi, öğretmen ve velinin karşılıklı işbirliği içinde gerçekleştiriliyor. Bu anlamda ilgi gösteren tüm velilerimize de teşekkür ediyorum. İyi tatiller."

Karne töreninin ardından okul idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Aksoy, okul müdürü Ayhan Yerli'den eğitim öğretim yılına dair bilgi aldı.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Astsubay Çavuş, Hüseyin Aksoy, Piyade, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Aksoy, öğrencilere karnelerini dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:22:06. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Aksoy, öğrencilere karnelerini dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement