Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, KOSGEB heyetiyle KOBİ Haftası etkinliklerini ele aldı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, KOSGEB heyetiyle KOBİ Haftası etkinliklerini ele aldı

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, KOSGEB heyetiyle KOBİ Haftası etkinliklerini ele aldı
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Avrupa KOBİ Haftası kapsamında KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz ve heyetini makamında kabul etti. Görüşmede kentteki etkinlikler, girişimcilik kültürü, gençlerin teşviki ve KOBİ'lerin desteklenmesi ele alındı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Avrupa KOBİ Haftası kapsamında KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz ve beraberindeki heyetle görüştü.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Erdinç Yılmaz'ın heyeti makamında kabul etti.

Görüşmede, Avrupa KOBİ Haftası kapsamında kentte düzenlenecek etkinlikler, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesi ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Vali Yılmaz, girişimcilik kültürünün geliştirilmesinin, gençlerin yenilikçi fikirlerle iş hayatına kazandırılmasının ve KOBİ'lerin güçlendirilmesinin ekonomik kalkınma açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA
Eskişehir ValiliğiErdinç YılmazTarık YılmazEkonomiKosgebGüncelSon Dakika

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