Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı\'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksoy, mesajında Anadolu Ajansı'nın Türk basınının gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ve Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam edeceğini belirtti.

05.04.2024 09:41  Güncelleme: 09:42
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, Anadolu Ajansının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak ve Türk milletini gelişmelerden haberdar etmek amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlattı.

Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halk için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren Anadolu Ajansının Türkiye'de habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşıdığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Türk basınının gelişmesinde önemli rolü olan Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna, yaşanan değişim ve gelişimlere, Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılına tanık ve tanıtıcı olmuştur. Anadolu Ajansı ikinci yüzyılımızda da Türkiye'nin sesini dünyaya duyuracaktır. Günümüzde dünyanın sayılı haber ajansları arasında yer alan Anadolu Ajansı, haklının ve doğrunun yanında yer almasıyla vicdanın sesi olmuştur. Doğrunun, haklının, gerçeğin yanında yer alan bu sesin dünyada daha çok yankılanacağını düşünüyorum. Anadolu Ajansı, bir asrı aşan tecrübe ve birikimi, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren yapısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir. Kuruluşunun 104. yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının fedakar çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

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