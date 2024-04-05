Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı\'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aksoy, mesajında, Anadolu Ajansının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak ve Türk milletini gelişmelerden haberdar etmek amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlattı.
Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halk için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren Anadolu Ajansının Türkiye'de habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşıdığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:
"Türk basınının gelişmesinde önemli rolü olan Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna, yaşanan değişim ve gelişimlere, Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılına tanık ve tanıtıcı olmuştur. Anadolu Ajansı ikinci yüzyılımızda da Türkiye'nin sesini dünyaya duyuracaktır. Günümüzde dünyanın sayılı haber ajansları arasında yer alan Anadolu Ajansı, haklının ve doğrunun yanında yer almasıyla vicdanın sesi olmuştur. Doğrunun, haklının, gerçeğin yanında yer alan bu sesin dünyada daha çok yankılanacağını düşünüyorum. Anadolu Ajansı, bir asrı aşan tecrübe ve birikimi, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren yapısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir. Kuruluşunun 104. yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının fedakar çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
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SANKO Okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okullar Arası Okçuluk İl Yarışları'nda 10 derece elde ederek önemli başarıya imza attı. Yarışlarda, SANKO Okulları öğrencileri çeşitli kategorilerde il birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü kazandı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini kutlayarak, Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.
Edirne, Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çiftçiler, çeltik ekimi öncesi hazırlıklara başladı. Çiftçiler, çeltik tavası adı verilen alanları hazırlamak için çalışmalara başladı. Toprağı sürerek, tohum yatağını hazırlayan çiftçiler, tırmık ve merdane gibi tarım aletlerini kullanarak ekim öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçilerin zorlu çeltik mesaisinin başladığını belirtti ve umutlu olduklarını ifade etti. Geçen yıl Edirne'de 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi ve Türkiye'deki üretimin yüzde 41'i Edirne'den sağlandı.
Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı.
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