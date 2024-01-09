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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Aksoy, mesajında, düşünce ve anlatım özgürlüğünün, özgür basınla hayata geçirilebileceğini belirtti. Aksoy, basının toplumun doğru bilgilendirilmesi, yansız haber akışı sağlanması ve toplumsal yaşama katılımı kolaylaştırabileceğini vurguladı. Ayrıca, Eskişehir basınının milli mücadele döneminde önemli bir rol oynadığını ve gazetecilerin Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazılar yazarak askerlere dağıttığını ifade etti. Vali Aksoy, Eskişehir'de ortaya çıkan köklü ve güçlü yerel basın kültürünü kutladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:19
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez ögelerinden olan düşünce ve anlatım özgürlüğünün, gücünü kamuoyundan alan, bireyin haber alma hakkını kullanmasını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtma görevini üstlenen özgür basınla hayata geçirilebileceğini belirtti.

Özgür basının, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirebildiği, yansız haber akışı sağlayabildiği ölçüde, bireyin, çevresindeki olayları, gerçekleri ve sorunları kavramasını, toplumla ve dünyayla bütünleşmesini, toplumsal yaşama etkin biçimde katılmasını kolaylaştırabileceğini kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

"Basının bu önemli işlevini yerine getirebilmesi, meslek etiğinin her şeyin üstünde tutulması ve doğru, ilkeli, nesnel, kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının benimsenmesiyle mümkündür. Basın çalışanlarının kişisel çıkar gözetmeden, kamu yararını göz önünde bulundurarak, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışını benimsemesi, basın organlarının asıl amaçlarının dışında kullanılmasının önlenmesi, basın özgürlüğünü ve dolayısıyla demokratik gelişmeyi sürekli kılacaktır. Ülkemizde, Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan atılımların sonucu olarak basınımız önemli bir konuma gelmiş, basın çalışanlarının haklarının güvence altına alınması ve basının özgür bir ortamda görevini yerine getirebilmesi, demokratikleşme sürecini hızlandırmıştır. Eskişehir basını milli mücadelemizin meşalesi, ülkemizin kuruluş ve kalkınma sürecinin gür sesi olmuştur. Eflatun Cem Güney gibi ünlü yazarlarımızın da olduğu gazeteciler İstiklal gibi gazetelerde Kurtuluş Savaşı ile ilgili ateşli yazılar yazmışlar ve cephede askerlere dağıtmışlardır. Eskişehir gazeteleri, destan yazan coğrafyanın sayfaları olmuştur."

Vali Aksoy, Türkiye'nin en köklü ve güçlü yerel basın kültürünün Eskişehir'de ortaya çıkmasını sağlayan gazetecilerin bu özel gününü kutladı.

Kaynak: AA
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