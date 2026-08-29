Eskişehir Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığını belirterek Atatürk, şehitler ve gazileri minnetle andı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, tarihi şanla, şerefle ve eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Türk milletinin büyük gurur günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığını belirtti.

"Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla yürütülen bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı bu kutlu günün, inancın, kararlılığın ve vatan sevgisinin neleri başarabileceğinin tüm dünyaya en büyük kanıtı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları ifade etti:

"30 Ağustos, sadece düşmanın vatan topraklarından atıldığı bir askeri başarı değil, küllerinden yeniden doğan bir milletin hürriyet ve iradesine olan sarsılmaz inancının mührüdür. Bu eşsiz zaferi bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin banisi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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