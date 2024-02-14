Eskişehir ve Bilecik'te hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir ve Bilecik'te hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir ve Bilecik\'te hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri, zanlıların kullandığı aracın plakasını tespit ederek 9 ayrı hırsızlık olayını çözdü. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı malzeme ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

14.02.2024 16:35
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Eskişehir'in Tepebaşı ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 9 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerinin kullandıkları aracın plakasını tespit etti.

Zanlıların. Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde 4, Bilecik'in Söğüt ilçesinde ise 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan 2 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 21 adet fişek, 4 bıçak, bir miktar kubar esrar ile çalınan malzemenin büyük bölümü ele geçirildi. Bu eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

Aramalarda ayrıca ele geçirilen motosiklet, oto yıkama makinesi, bilgisayar monitörü, çapa motoru, kamp çadırı, 3 elektrikli semaver, 4 matkap, 2 jel akü, 7 taşlama makinesi, motorlu testere, 4 fotoğraf makinesi, 2 otomobil lastiği ve çeşitli ev eşyaları çalıntı olduğu değerlendirilerek muhafazaya alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eskişehir ve Bilecik'te hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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