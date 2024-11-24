Eskişehir ve Lansing Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Eskişehir ve Lansing Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ABD'nin Lansing kenti ile kardeş şehir protokolü imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Ayşe Ünlüce, bu ilişkilerin iki şehir arasında dostluk ve işbirliği köprüsü oluşturduğunu belirtti.

24.11.2024 13:39
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile ABD'nin Michigan eyaletinin başkenti Lansing arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Lansing'te gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Kardeş şehrimiz olan Lansing ile de diğer kardeş belediyelerimiz ile olduğu gibi her alanda ortak çalışmalara imza atacağız" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin başkenti Lansing arasında kardeş şehir protokolü Lansing'te imzalandı. Kardeş şehir imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Lansing Belediye Başkanı Andy Schor, Kardeş Şehir Komisyon Başkanı Maxine Hankins Cain, Detroit Fahri Başkonsolosu Nurten Ural, Chicago Başkonsolosu Bora Atatanır ve çok sayıda ilgili katıldı.

İmza töreninde konuşan Lansing Belediye Başkanı Andy Schor, "Lansing Belediye Başkanı olarak, yaklaşık iki yıl önce Kasım 2022'de Eskişehir'e yaptığım ziyaretle keşfi başlatılan şehirlerimiz arasındaki Kardeş Şehir ilişkisi bağlamında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile yeniden bir araya gelmekten onur ve heyecan duyuyorum" diye konuştu.

Lansing'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ayşe Ünlüce, şunları kaydetti:

"Kardeş şehir ilişkileri farklı coğrafyalardan ve kültürlerden kentleri birbirine yakınlaştıran, samimiyet ve dostluk üzerine kurulan çok önemli köprülerdir. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin başkenti Lansing Belediye Başkanı Andy Schor ve kardeş şehirler komisyonu başkanı Maxine Hankins Cain ile kardeş şehir protokolüne imza attık. Bizleri tüm sıcaklığıyla karşılayan değerli belediye başkanı Andy Schor ve ekibi başta olmak üzere, bu dostluk köprüsünün temelini atan, ziyaretimiz boyunca bize eşlik eden Detroit Fahri Başkonsolosu'muz Nurten Ural'a ve imza törenine katılarak bizleri onurlandıran Chicago Başkonsolosu'muz Bora Atatanır'a teşekkür ediyorum. Kardeş şehrimiz olan Lansing ile de diğer kardeş belediyelerimiz ile olduğu gibi her alanda ortak çalışmalara imza atacağız."

Kardeş şehir protokolü kapsamında Amerika'ya giden Başkan Ünlüce ayrıca, Michigan State University (MSU) Türk Öğrenci Birliği'ni ziyaret ederek ABD'de eğitim gören üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Program sonrasında da Türk Amerikan Kültür Derneği'nin (TACAM) yapımını üstlendiği Atatürk Parkı'nı ziyaret eden Başkan Ünlüce, "Ata'mızın açtığı yoldan giden ülkemizin aydınlık yarınlarıyla bir araya gelmek büyük keyif, ülkemizden yaklaşık 10 bin kilometre ötede Ata'mızın büstünü görmek büyük gurur. Misafirperverliği için MSU'u öğrencilerine ve TACAM üyelerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra Ünlüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir ve Lansing Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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