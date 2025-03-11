Eskişehir Yolları ve İltisak Hattı İçin Soru Yağmuru

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir'in ilçe yollarının ve Hasanbey Lojistik Merkezi Eskişehir- OSB İltisak Hattı'nı Meclis gündemine taşıyarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "Eskişehir-Sarıcakaya- Nallıhan yolu için 2025 yılında ek ödenek aktarılması düşünülmekte midir? 5 yıldır bitirilemeyen yolun ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır" diye sordu.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir'in ilçe yollarının ve Hasanbey Lojistik Merkezi Eskişehir-OSB İltisak Hattı'nın ne zaman bitirileceğini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sordu. CHP'li Arslan, şunları kaydetti:

"15 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2025 Yılı Yatırım Programı'nda KGM yatırım projeleri arasında yer alan, programa 2017 yılında alınan ve 8 yıldır bitirilemeyen 'Eskişehir-Alpu- Mihalıççık Yolunun', bu yıla kadar yapılan harcama ile 2025 yılı için ayrılan ödenek toplam tutarının proje toplam maliyet tutarının sadece yüzde 33,30'u kadar olduğu, yatırım programına 2019 yılında alınan ve 6 yıldır bitirilemeyen 'Eskişehir-Sakarıılıca- Mihalgazi Yolunun'; bu yıla kadar yapılan harcama ile 2025 yılı için ayrılan ödenek toplam tutarının proje toplam maliyet tutarının sadece yüzde 37,78'i kadar olduğu, yatırım programına 2020 yılında alınan ve 5 yıldır bitirilemeyen 'Eskişehir-Sarıcakaya-Nallıhan Yolunun'; bu yıla kadar yapılan harcama ile 2025 yılı için ayrılan ödenek toplam tutarının proje toplam maliyet tutarının sadece yüzde 44,36'sı kadar olduğu, Yatırım programına 2022 yılında alınan ve 3 yıldır bitirilemeyen 'Eskişehir-Seyitgazi-Kırka Yolunun'; bu yıla kadar yapılan harcama ile 2025 yılı için ayrılan ödenek toplam tutarının ise proje toplam maliyet tutarının sadece yüzde 5,62'si kadar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ilçe bağlantı yolları yatırım programına alınmasına rağmen yıllara sari ayrılan ödeneklerin yetersizlikleri nedeniyle tamamlanamamış ve yıllar içinde çok sayıda yaşanan kazalar sonucunda onlarca insanımız yaşamlarını yitirmiş, çok ciddi maddi hasarlı kazalara sebebiyet verilmiştir."

"Hasanbey Lojistik Merkezi Eskişehir-OSB İltisak Hattı 5 yıldır bitirilemiyor"

Hasanbey Lojistik Merkezi Eskişehir-OSB İltisak Hattı'na ilişkin 2025 yılı için toplam maliyet tutarının sadece yüzde 27,29'unun ayrıldığına dikkat çeken Arslan, "Diğer yandan TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına 2020 yılında alınan ve 5 yıldır bitirilemeyen Hasanbey Lojistik Merkezi Eskişehir-OSB İltisak hattı Yapımı işinin toplam proje maliyetinin 1 milyar 465 milyon 688 bin lira, 2024 yılı sonu itibariyle kümülatif olarak 5 yılda hiçbir harcama yapılmadığı, 2025 yılı için ayrılan ödeneğin 400 milyon lira olduğu, ayrılan ödeneğin ise proje toplam maliyet tutarının sadece yüzde 27,29'u kadar olduğu saptanmıştır" ifadelerini kullandı.

"5 yıldır bitirilemeyen hattın ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır"

Ayrılan ödenekler nedeniyle ilçe yollarının ve Hasanbey Lojistik Merkezi Eskişehir-OSB İltisak Hattı'nın 2025 yılında bitirilmesinin mümkün görünmediğini söyleyen Arslan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolu için 2025 yılında ek ödenek aktarılması düşünülmekte midir? 8 yıldır bitirilemeyen yolun ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

Eskişehir-Sarıcakaya-Nallıhan yolu için 2025 yılında ek ödenek aktarılması düşünülmekte midir? 5 yıldır bitirilemeyen yolun ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

Eskişehir-Sakarıılıca-Mihalgazi yolu için 2025 yılında ek ödenek aktarılması düşünülmekte midir? 6 yıldır bitirilemeyen yolun ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

Eskişehir-Seyitgazi-Kırka Geçişi dahil yolu için 2025 yılında ek ödenek aktarılması düşünülmekte midir? 3 yıldır bitirilemeyen yolun ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

Hasanbey iltisak hattının 2024 yılı yatırım programında 293 milyon 367 bin 259 lira olarak öngörülen proje toplam maliyet tutarının 2024 yılına göre yüzde 399,61 oranında bir artışla 1 milyar 465 milyon 688 bin liraya yükseltilmesinin sebebi nedir?

Bu projenin tamamlanabilmesi için 2025 yılında ek ödenek aktarılması düşünülmekte midir? 5 yıldır bitirilemeyen hattın ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?"