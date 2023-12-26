 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi 5 yılda 250 çocuğun doğmasına vesile oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi 5 yılda 250 çocuğun doğmasına vesile oldu

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, çocuk sahibi olamayan çiftlere umut vererek 5 yılda 250 çocuğun dünyaya gelmesini sağladı. Merkezin kuruluşunun 5. yıl dönümü kutlamalarında konuşan yetkililer, merkezin umudun doğduğu yer olduğunu vurguladılar. Hastanenin tüp bebek merkezi, Türkiye'deki ikinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlar içindeki ikinci merkez olarak ön plana çıkıyor.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi 5 yılda 250 çocuğun doğmasına vesile oldu
26.12.2023 - 16:34,
Abone Ol

Eskişehir'de, çocuk sahibi olamayan çiftlere umut veren Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, 5 yılda 250 çocuğun dünyaya gözlerini açmasına vesile oldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Bildirici, merkezin kuruluşunun 5'inci yıl dönümü dolayısıyla hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda, Tüp Bebek Merkezini "umudun doğduğu yer" olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Her çocuğun müjde olduğunu vurgulayan Bildirici, şunları dile getirdi:

"Bana bir büyüğüm, 'Evliliklerin temel unsuru çocuklardır. Her çocuk evliliğe bir aşıdır' demişti. Bu söz kulağıma küpe oldu. Tüp Bebek Merkezimiz de bu bağlamda evli çiftlere katkılarıyla aşı vazifesi görüyor. Arkadaşlarımızın emekleri takdire şayan. Merkezimiz, Türkiye'de ikinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlar içindeki ikinci merkez. Eskişehir, 81 il içinde nasıl yıldızıyla parlıyorsa Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi de aynı yıldızı cilalıyor. Bu yıldızın cilalanmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum. Bugün 5'inci yıl ama 250 canlı bebeğin doğumuna vesile olmuş bir merkezden bahsediyoruz."

Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu da ikinci basamak kurumlar arasında tüp bebek merkezi bulunan 3 devlet hastanesinden biri olduklarını ifade etti.

Tüp bebek alanında yüksek başarı elde ettiklerini belirten Mumcu, "5 yıldır birçok anne babaya önce umut, sonra da mutluluk olan merkezimiz bundan sonra da birçok aileye umut olacak ve mutluluk kaynağı görevini üstlenmeye devam edecektir. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ünitenin sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Teoman Haluk Minsin ise merkezde 5 yılda 38 bin 222 hastayı kabul ettiklerini aktardı.

Her hastanın ayrı hikayesinin olduğunu kaydeden Minsin, şöyle konuştu:

"Hastaların yaş dağılımını gösteren grafiğe baktığımızda, merkezimize duyulan güvenin ve ihtiyaçların ne kadar çeşitli olduğunu görebiliyoruz. Son yıllarda, 40 yaşının üstündeki hastaların da merkezimize başvurduğunu görebiliyoruz. Adet döngüsü (siklusu) sayımız, donma çözme ve yeni başlanan taze sikluslarla artan oranlarda. Bugün itibarıyla 737 yıllık siklusa ulaşmış durumdayız. Bu, fevkalade önemli bir rakamdır. Türkiye'de büyükşehirlerdeki sayılı merkezlerin yaptığı, bizim gibi kurumsal, ikinci, üçüncü basamakta yapılan siklus sayılarına yakın rakamlarının olduğunu görmekteyiz."

Hastalardan Dilek Sarı da merkezdeki tedavisinin ardından evladına kavuştuğunu bildirerek, merkezde görev yapan personele teşekkürlerini sundu.

Programa, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmuş çiftler, bebekleri ile hastane çalışanları katıldı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve pasta kesiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, Bebek, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi 5 yılda 250 çocuğun doğmasına vesile oldu - Son Dakika


17:04
MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:38:07. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi 5 yılda 250 çocuğun doğmasına vesile oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement