Eskişehirli Kadınlar Güç Birliği Yaratıyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Ünlüce, "Eskişehirli kadınlar olarak birbirimize güç vermeye, şehirlerimize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Üsküdar İlçe Başkanı Eskişehirli Sinem Dedetaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sinem Dedetaş, "Eskişehirli bir kadın olarak, memleketimin ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Kadın dayanışmasının gücüne inanıyor, şehirlerimizin geleceğini birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Eskişehirli kadınlar olarak birbirimize güç vermeye devam edeceğiz"

Dedetaş'a hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Ünlüce ise "Özellikle Üsküdar gibi güzide bir ilçenin sizin ellerinize teslim edilmiş olması mutluluk verici. Yapmış olduğunuz çalışmalarla Üsküdar'a yeni bir nefes getirdiniz. Bir Eskişehirli olarak bizler de sizinle gurur duyuyoruz. Eskişehirli kadınlar olarak birbirimize güç vermeye, şehirlerimize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.