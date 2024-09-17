Eskişehirli Tasarımcıdan Sürdürülebilir Moda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehirli Tasarımcıdan Sürdürülebilir Moda

Eskişehirli Tasarımcıdan Sürdürülebilir Moda

Gözde Öncüer Pınar, atık kumaşlarla çevre dostu koleksiyonlar üretiyor ve bilinçli kullanıcıları hedefliyor.

17.09.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yaşayan kadın moda tasarımcısı, kurduğu atölyesinde tekstil fabrikalarının üretim fazlası kumaşları, doğal ham maddeler ve geri dönüştürülmüş malzemelerle çevre dostu koleksiyonlar oluşturuyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünden 2018'de mezun olan 30 yaşındaki Gözde Öncüer Pınar, üniversite eğitimi sırasında aldığı dersler ve mezuniyet projesinde edindiği tecrübeleriyle, tekstil sektöründeki atık kumaşların değerlendirilmesine odaklanan iş modeli geliştirdi.

Pınar, mezuniyetinin ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde de lisans eğitimi alarak iş kurma konusunda adım attı.

Moda ve tekstil eğitimiyle işletme bilgilerini de birleştirerek sürdürülebilir modayı daha çok kişiye tanıtmayı ve bu alanda üretimler yapmayı hedefleyen Pınar, atık kumaşların değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşarak 2019'da atölyesini kurdu.

Pınar, atölyesinde öncelikle tekstil fabrikalarının üretim fazlası olarak ayırdığı kumaşları temin ederek şık ve zamansız koleksiyonlar tasarladı. Bu sayede yeni kaynak tüketimini en aza indirgemeyi başaran tasarımcı, üretilmiş kaynakları kullanarak sürdürülebilir bir moda anlayışı benimsedi.

Atölyesindeki tüm üretim süreçlerinde geri dönüştürülmüş maddelerin kullanılmasına özen gösteren Pınar, küçük bir üretim parkuru kurdu. Kalıplama, modelleme ve dikim gibi aşamaların hepsini atölyesinde tamamlayan moda tasarımcısı, ürünlerini atölyesinde oluşturduğu showroomunda ve çevrim içi platformlarda satışa sunuyor.

"İnsanlar pandemiyle doğala ihtiyaç duymaya başladı"

Gözde Öncüer Pınar, AA muhabirine, sürdürülebilir modanın temel prensibinin organik ve sertifikalandırılmış doğal kaynaklı ham maddeler olduğunu, bilinçli kullanıcılara hitap ettiği için zamansız ve güzel kalıplara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Atölyesini kurduğu ilk yıllarda sürdürülebilir modanın Türkiye'de çok bilinir olmadığını anlatan Pınar, şöyle devam etti:

"2019 yılında bu işe adım attığımda benim gibi düşünen marka sayısı çok azdı. Sürdürülebilir moda çok fazla duyulmuş ve yayılmış değildi. Sonrasında insanlar gittikçe bilinçlenmeye ve pandemiyle doğala ihtiyaç duymaya başladı. Sağlığını ön planda tutmak isteyen insanlar için sürdürülebilir moda tam bir çözüm sunuyordu. Baktığımızda bilinçli kullanıcıların arttığını görüyorum. Pek çok meslektaşım, tasarımcı arkadaşım bu alanda iş kuruyorlar. Dolayısıyla günden güne meslektaşlarım çoğalıyor."

Pınar, geri dönüşümün her sektörde olduğu gibi tekstilde de ülkelerin ekonomileri için büyük öneminin bulunduğunu dile getirdi.

Birkaç kez giyilip kenara atılacak ürünlere harcama yapılmaması gerektiğini kaydeden Pınar, "Tekstil endüstrisi dünyayı kirleten en büyük sektörlerden biri. Alınan her bir tekstil ürününün dünyaya bedeli çok büyük çünkü aldığımız ve giymediğimiz her ürün çöp haline geliyor. Gerçekten giyeceğimiz şeyleri tercih edersek bilinçli kullanıcılar haline gelir, modada sürdürülebilirliği sağlayabiliriz. Ben de daha çok kişiye hitap edebilmek için sürdürülebilirlik ilkesini bozmadan işimi daha iyiye taşımak istiyorum." diye konuştu.

Koleksiyonlarda "kapsül gardırop" niteliğiyle her parçanın birbirleriyle uyumlu olmasının önemine işaret eden Pınar, "Bizden aldığınız ürünleri kendi dolabınıza da kolayca entegre edebiliyor olmalısınız ki ürünler uzun yıllar zevkle giyilsin." dedi.

Pınar, rahatlık ve şıklığa odaklandığını, doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanan bir koleksiyon olduğu için insana kendini rahat ve iyi hissettirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Pınar, Çevre, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehirli Tasarımcıdan Sürdürülebilir Moda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:49:37. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehirli Tasarımcıdan Sürdürülebilir Moda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement