Eskişehir Büyükşehir'in Özel Sporcularından Türkiye Şampiyonası'nda Üstün Başarı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir'in Özel Sporcularından Türkiye Şampiyonası'nda Üstün Başarı

20.07.2026 15:21  Güncelleme: 16:46
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Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Gizem Koyunbakan ve Muhammed Eyüp Karabacak, Konya'daki SOBE Vakfı Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı gösterdi. Gizem Koyunbakan 6 branşta Türkiye şampiyonu olurken, Muhammed Eyüp Karabacak 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

(ESKİŞEHİR) - SOBE Vakfı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları'nda mücadele eden Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Gizem Koyunbakan altı branşta Türkiye şampiyonu olurken, Muhammed Eyüp Karabacak ise altın, gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 16-18 Temmuz 2026 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilen SOBE Vakfı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları'nda önemli başarılara imza attı.

Şampiyonada mücadele eden Büyükşehir sporcusu Gizem Koyunbakan, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama ile 50, 100 ve 200 metre sırtüstü kategorilerinde birincilik elde ederek katıldığı 6 yarışın tamamında Türkiye şampiyonu oldu.

Bir diğer başarılı sporcu Muhammed Eyüp Karabacak ise katıldığı 6 yarışta 3 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Elde ettikleri derecelerle hem Eskişehir'in hem de Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün gururu olan sporcular, milli takım seçmeleri öncesinde gösterdikleri performansla da dikkati çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir'in Özel Sporcularından Türkiye Şampiyonası'nda Üstün Başarı - Son Dakika

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