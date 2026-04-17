Eşme Belediye Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Eşme Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
17.04.2026 13:34
Uşak'ta 'irtikap' soruşturması kapsamında Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve 5 kişi gözaltına alındı.

UŞAK Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eşme Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bu sabah operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında polis ekipleri Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ı ve eşi Burcu Tozan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri önceden belirlenen adreslerde ve Eşme Belediyesi'nde yaptıkları aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koydu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yılmaz Tozan, Güncel, Uşak, Eşme, Son Dakika

