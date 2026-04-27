Eşme Belediyesi'nde Yapılan Seçimde Başkan Vekili CHP'nin Adayı Zeki Işık Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşme Belediyesi'nde Yapılan Seçimde Başkan Vekili CHP'nin Adayı Zeki Işık Oldu

27.04.2026 17:09  Güncelleme: 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan ve üç turda tamamlanan oylamada, CHP'li Meclis Üyesi Zeki Işık Belediye Başkan Vekili seçildi.

(UŞAK) - Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan ve üç turda tamamlanan oylamada, CHP'li Meclis Üyesi Zeki Işık Belediye Başkan Vekili seçildi.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili seçimi için olağanüstü toplandı.

Seçimi, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile Eşme İlçe Başkanı Cumhur Uslu da salonda takip etti.

Seçim üç turda tamamlandı

Meclis üyesi Meliha Akcan başkanlığında yapılan kapalı oylamada CHP'den Zeki Işık, AK Parti'den Altan Aydemir aday oldu. İlk iki turda nitelikli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Başkan Vekili seçimi üç turda tamamlandı.

İlk iki tur oylamada nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için seçimde üçüncü tur oylamaya gidildi.

Toplam 11 Meclis Üyesi bulunan Eşme Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, CHP'nin adayı Zeki Işık, üçüncü turda 7 oy ile oyların salt çoğunluğunu alarak Eşme Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

"Ortak akılla iş yapacağız"

Seçimin ardından açıklama yapan Zeki Işık, "Geçmiş günlerde vahim bir olay oldu ve Yılmaz Başkan'ımız tutuklandı. Kanun gereği bir seçim yaptık. Beni bu göreve layık gördükleri için arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her işimiz Eşme için. İşimiz zor ama iyi ve hayırlı bir iş. Uğraşlarımıza devam edeceğiz. İş yaparken arkadaşlarımızın, STK'ların ve muhtarların görüşlerini alacağız. Ortak akılla iş yapacağız. İşimizin zorluğunun farkındayım" dedi.

Kaynak: ANKA

Yılmaz Tozan, Zeki Işık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşme Belediyesi'nde Yapılan Seçimde Başkan Vekili CHP'nin Adayı Zeki Işık Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 18:20:55. #7.13#
SON DAKİKA: Eşme Belediyesi'nde Yapılan Seçimde Başkan Vekili CHP'nin Adayı Zeki Işık Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.