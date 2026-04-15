Esnaf Murat Kırçı Beraat Etti

15.04.2026 17:12
Çorum'da esnaf Murat Kırçı'ya kesilen hapis istemi, beraat kararıyla son buldu. İfade özgürlüğü vurgulandı.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da arastada kaydettiği videoda öğle saatlerine yaklaşılmasına rağmen siftah edemediklerine, buna rağmen esnafa vergi cezaları kesildiğine ilişkin videosu dolayısıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan esnaf Murat Kırçı'nın beraatına hükmedildi. Davayı takip eden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Burada Murat Kırçı'yı yargılamak, bütün esnafı yargılamaktır. Türkiye'de doğruyu söyleyen herkes yargılanmaktadır" dedi.

Çorum'da çektiği videoda öğle saatlerine kadar siftah yapamadığını, ancak buna rağmen esnafa vergi cezaları uygulandığını iddia eden Murat Kırçı, Çorum Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Kırçı, savunmasında suçlamaları reddetti, beraatını istedi. Hakim, Kırçı'nın beraatına karar verdiğini açıkladı.

Kırçı'nın avukatlığını da üstlenen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Üzüldüğümüz şu, savcılık makamı müvekkilimizin cezalandırılması yönünde mütalaa vermiş ise de sayın mahkeme müvekkilimizin suçsuz bularak beraatine karar vermiştir. Adaletin tecelli ettiği kanaatindeyiz" dedi.

Kırçı'ya destek için Çorum'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Murat Kırçı'nın davasının bireysel bir dava olmdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de hem ekonomik durumun hem de ifade özgürlüğüne ilişkin varılan noktanın yargılanmaya kalkışıldığı bir davaydı burası. Ne söylemişti Murat arkadaşımız? 500-600 yıllık arastada, 31 Aralık günü, ekonomide kuş uçmadığını ve esnafın para kazanamadığını, buna karşılık kendilerine yönelik acımasız bir vergilendirme faaliyeti, cezalandırma faaliyetinin olduğundan bahsetmişti. Bu olgular gerçek mi yoksa iddianamede ve esas hakkında mütalaada belirtildiği gibi yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu mu oluşturuyor?"

"Esas hakkındaki mütalaa 'ağzını açanı içeriye atarım' diyor"

'Türkiye'de iktisadi kriz yoktur' diyenin açıkça yalan söylediği bir ortamda yaşıyoruz. Türkiye'de büyük bir iktisadi kriz var. 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor ve esnaf maalesef artık siftah yapamıyor. Bu bilinen bir gerçek. Verilere, istatistiklere yansımış. Burada Murat Kırçı, kendi yaşamı içerisinden bütün Türkiye'nin bu gerçeklerini bir çırpıda arz etti, kamuoyuyla paylaştı. Sadece kendisinin sözü değil, Türkiye'de hangi siyasal partiye oy verirse versin bütün esnafların sözüdür. Burada Murat Kırçı'yı yargılamak, bütün esnafı yargılamaktır. Türkiye'de doğruyu söyleyen herkes yargılanmaktadır. Türkiye'de siyaset yapılmasına engel olmak, ifade özgürlüğüne karşı çıkmak demektir. Esas hakkındaki mütalaa 'ağzını açanı içeriye atarım' diyor."

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da "Türkiye'de siyasetin konuşması gereken konuların mahkeme salonlarında konuşulmaya mecbur bırakıldığını" ifade etti.

Kaya, şunları söyledi:

"Bugün konuştuğumuz davayı TBMM'de muhalefet olarak bizler dile getiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın; çarşının, pazarın konuşması lazımken maalesef biz savcılarımızla, hakimlerimizle bu konuları konuşmak zorunda kalıyoruz. Öncelikle bunun Türkiye'nin bir ayıbı olduğunu düşünüyoruz. İkincisi TCK 217 dezenformasyon yasası olarak geldi ama maalesef düşünce ve ifade özgürlüğünü baskılamak, muhalifleri susturmak ve adeta bu iktidarın yanlış işlerini ortaya koyan insanlara, 'sus, sakın benim yanlışlarımı ortaya koyma' demek için bir kılıç olarak kullanılmaya çalışılıyor."

Duruşmayı takip eden CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ise "mahkemenin, sağlıklı ve doğru bir değerlendirmeyle beraat kararı verdiğini" söyledi.

Esnaf Murat Kırçı ise, "Bu davaya saip çıkan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu dava emin olun Murat Kırçı'nın değildi. Burada olumsuz bir karar çıksaydı bundan sonra ne emeklinin 'ben ekmek istiyorum, aç kaldım' deme şansı vardı ne de esnaf, 'artık ben kiramı ödeyemiyorum' deme şansı olurdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
