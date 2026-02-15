Esnafa KOSGEB Kredisi İçin Süre Uzatımı Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Esnafa KOSGEB Kredisi İçin Süre Uzatımı Talebi

15.02.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TESK Başkanı Palandöken, deprem bölgesindeki esnafa KOSGEB kredilerinin geri ödeme süresinin uzatılmasını istedi.

(ANKARA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deprem bölgesindeki esnafa KOSGEB tarafından verilen destek kredilerinin geri ödeme süresinin uzatılmasını istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deprem bölgesindeki esnafa KOSGEB tarafından verilen kredilerin ödeme süresinin makul bir süre uzatılması çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Asrın felaketinin üzerinden üç yıl geçti. Bilindiği üzere 11 ilimizde gerçekten de KOSGEB destek kredileri o günün şartlarında esnafın ayakta kalmasına yardımcı oldu. Önemliydi tabi. Bir taraftan şimdi TOKİ artık iş yerlerini yine oradaki yurttaşlarımızın evlerini yapıp bölüm bölüm teslim ediyor. Ancak esnafın iş yerlerinin bir arada olabilmesi ve esnafın dükkanlarının çok büyük olmasından kaynaklanan sıkıntılar da oluyor. Çünkü esnafın gücü yetmiyor bu sefer o dükkanların taksitlerini ödemeye vesaire. Önemli bir sıkıntı oluyor."

"Esnafın mağduriyeti orada hala bitmedi"

Biliyorsunuz yanında işçi çalıştıranlara 750 bin lira. Yine işletmeyi ayağa kaldırmak için 500 bin lira. Yine aynı şekilde az hasarı olanlara 300 bin lira gibi rakamlar verildi. Ama önümüzdeki ay maalesef bunların geri dönüş ödemeleri başlıyor. Esnafın mağduriyeti orada hala bitmedi. Şehir tam manasıyla oturulacak hali gelmedi. İş yerleri gerçekten esnafın tam taşınacağı, ayağa kalkacağı dönemlere rast geldi. Biz diyoruz ki KOSGEB bunu belirli süre zarfında biraz daha uzatırsa esnaf sıkışmadan iş yerindeki yapacağı masrafları vesaireleri de bu 11 ilimizde çok önemliydi bu depremin etkileri. İş yerlerinin birçoğu da binaların altında olduğu için tamamen iş yerlerini kaybettiler.

Bu paraların ödenmesi de aynı şekilde onların yine malzeme alması, iş yerlerindeki hasarı getirdiği zararların ödenmesi falan bu zaman dilimi içerisinde çok da yeterli olmadı. Ama verilen destekler gerçekten de eğer makul bir süre daha uzatılırsa ödeme güçlüğüne göre taksitler biraz daha uzun vadeye yayılırsa esnaf da orada rahat edecek. Tabii en önemlisi vatandaşımız rahat edecek. Yapılan yeni iş yerlerinde yeni müşterileriyle bu işlerini idame ettirmeye gayret edecekler. Bunun için bir çağrı yapıyoruz. Bunun belirli bir süre daha bu borcun ötelenmesiyle ilgili."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Kosgeb, Deprem, Güncel, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnafa KOSGEB Kredisi İçin Süre Uzatımı Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
11:58
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 13:31:19. #7.11#
SON DAKİKA: Esnafa KOSGEB Kredisi İçin Süre Uzatımı Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.