Esnafa KOSGEB Kredisi İçin Süre Uzatımı Talebi

(ANKARA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deprem bölgesindeki esnafa KOSGEB tarafından verilen destek kredilerinin geri ödeme süresinin uzatılmasını istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deprem bölgesindeki esnafa KOSGEB tarafından verilen kredilerin ödeme süresinin makul bir süre uzatılması çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Asrın felaketinin üzerinden üç yıl geçti. Bilindiği üzere 11 ilimizde gerçekten de KOSGEB destek kredileri o günün şartlarında esnafın ayakta kalmasına yardımcı oldu. Önemliydi tabi. Bir taraftan şimdi TOKİ artık iş yerlerini yine oradaki yurttaşlarımızın evlerini yapıp bölüm bölüm teslim ediyor. Ancak esnafın iş yerlerinin bir arada olabilmesi ve esnafın dükkanlarının çok büyük olmasından kaynaklanan sıkıntılar da oluyor. Çünkü esnafın gücü yetmiyor bu sefer o dükkanların taksitlerini ödemeye vesaire. Önemli bir sıkıntı oluyor."

"Esnafın mağduriyeti orada hala bitmedi"

Biliyorsunuz yanında işçi çalıştıranlara 750 bin lira. Yine işletmeyi ayağa kaldırmak için 500 bin lira. Yine aynı şekilde az hasarı olanlara 300 bin lira gibi rakamlar verildi. Ama önümüzdeki ay maalesef bunların geri dönüş ödemeleri başlıyor. Esnafın mağduriyeti orada hala bitmedi. Şehir tam manasıyla oturulacak hali gelmedi. İş yerleri gerçekten esnafın tam taşınacağı, ayağa kalkacağı dönemlere rast geldi. Biz diyoruz ki KOSGEB bunu belirli süre zarfında biraz daha uzatırsa esnaf sıkışmadan iş yerindeki yapacağı masrafları vesaireleri de bu 11 ilimizde çok önemliydi bu depremin etkileri. İş yerlerinin birçoğu da binaların altında olduğu için tamamen iş yerlerini kaybettiler.

Bu paraların ödenmesi de aynı şekilde onların yine malzeme alması, iş yerlerindeki hasarı getirdiği zararların ödenmesi falan bu zaman dilimi içerisinde çok da yeterli olmadı. Ama verilen destekler gerçekten de eğer makul bir süre daha uzatılırsa ödeme güçlüğüne göre taksitler biraz daha uzun vadeye yayılırsa esnaf da orada rahat edecek. Tabii en önemlisi vatandaşımız rahat edecek. Yapılan yeni iş yerlerinde yeni müşterileriyle bu işlerini idame ettirmeye gayret edecekler. Bunun için bir çağrı yapıyoruz. Bunun belirli bir süre daha bu borcun ötelenmesiyle ilgili."