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Esnafa nefes aldıracak yılbaşı panayırı kuruldu - Son Dakika
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Esnafa nefes aldıracak yılbaşı panayırı kuruldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde turizme ve esnaflara katkı amacıyla düzenlenen yılbaşı panayırı, yoğun ilgi gördü. Panayırda hediyelik eşya, gıda ve içecek sektöründen 30 esnaf yer aldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, panayırın Safranbolu'ya canlılık ve renk kattığını belirtti ve gelecek yıllarda panayırın süresini uzatmayı hedeflediklerini söyledi.

Esnafa nefes aldıracak yılbaşı panayırı kuruldu
28.12.2023 - 20:00,  Güncelleme: 20:02
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Esnafa nefes aldıracak yılbaşı panayırı kuruldu

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 28-31 Aralık tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan yılbaşı panayırı kuruldu.

Safranbolu Belediyesi tarafından turizme ve esnaflara katkı amacıyla organize edilen yılbaşı panayırı kuruldu. Hediyelik eşya, gıda ve içecek sektöründen yaklaşık 30 esnafın başvurusu ile kontenjanı tamamlanan ve 28-31 Aralık tarihleri arasında Tarihi Çarşı Han Arkası bölgesinde faaliyet gösterecek olan panayır ilk gününde yoğun ilgi gördü. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse panayırı gezerek esnaflarla sohbet etti.

Yılbaşı Panayırının açılışı ile ilgili konuşan Köse, "Han arkası dediğimiz bu bölgede bizim bir restorasyon çalışmamız oldu. Tam da bittiği bu günlerde biz bu alanı hareketlendirmek, hem turizme katkı sağlayabilmek için Aralık ayını da renkli bir hale getirmek adına yılbaşı panayırı düzenledik. 4 gün sürecek olan yılbaşı panayırımızda 20 tane hediyelik eşya standımız, yaklaşık 12 yiyecek satışı yapan esnafımız var. Yaklaşık 32 esnafımızla yılbaşı stantlarını oluşturduk" dedi.

Panayırın Safranbolu'ya canlılık ve renk kattığını ifade eden Köse, "Yerli ve yabancı tüm ziyaretçiler de aynı düşüncedeler. Yılbaşı panayırı ile ilgili acentelerle de görüştük. Yaklaşık 2 ay öncesinden onları da bilgilendirdik. Bu tarihlere acentelerimiz de turlarını koydular. Şimdi yurt içi turlarımız var ancak bizim hedefimiz gelecek senelerde yılbaşı panayırının süresini de uzatmak ve yurt dışı turlarının da bu tarihlere özel turlar düzenlemesini sağlamak. Bunun neticesinde de bizim hedeflediğimiz 12 ay turizmin hareketli olması kısmında da ilerlemiş olduğumuzu düşünüyorum bu panayırla birlikte" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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