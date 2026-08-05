Esnafın Köpek Kurtarma Anı Kamerada - Son Dakika
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Esnafın Köpek Kurtarma Anı Kamerada

Esnafın Köpek Kurtarma Anı Kamerada
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Adana'da esnaf Halil Altun, boğazına cisim kaçan köpeği kurtararak rahat nefes almasını sağladı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir esnafın, boğazına cisim kaçan köpeğin nefes almasını sağlaması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yeşiloba Mahallesi'nde Halil Altun, dükkanının önünde bekleyen sahipsiz köpeğin boğazına takılan cisim nedeniyle zorluk çektiğini fark etti.

Altun'un müdahalesiyle cisimden kurtulan köpek, rahat nefes aldı.

Esnafın köpeğe yardım etmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altun, gazetecilere, eve gideceği sırada köpeğin nefes alamadığını hissettiğini söyledi.

Bu tür durumlarda yapılacak müdahaleyi bildiğini dile getiren Altun, şöyle konuştu:

"Benim de köpeğim var. Ayağı kırıldığı için veterinerin verdiği hapı yutamadı, boğazına takıldı. Orada çalışan personel yutturmaya çalıştı. Ben de oradan gördüm ve tecrübe edindim. Nasıl müdahale edeceğimi biliyordum. Hayvanın boğazına bir şey kaçmıştı. Müdahale ettim, hayvan nefes almaya başladı."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Halil Altun, Güvenlik, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnafın Köpek Kurtarma Anı Kamerada - Son Dakika

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