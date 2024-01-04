Esneyurt\'ta Kahvehaneden Çıkan Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

ESENYURT'ta kahvehaneden çıkan bir kişi otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Çınar Mahallesi, 1425 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Evine gitmek üzere kahvehaneden çıkan T.K., otomobiline binmek üzereyken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan T.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçtı. T.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

"BİZ KENDİ İMKANLARIMIZLA PANSUMAN YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Olayı gören Emir Kaya, "Dün akşam saat 22.30-23.00 arasında bir olay gerçekleşti. Bir kişi, park halindeki araca binen bir kişiye birkaç el ateş etti. Ben sesi duyduktan sonra tamamen dışarıya çıktım. Sonra az ilerde iki defa ateş edip, aşağı tarafa doğru kaçmaya başladı. Sonra biz vurulan kişinin yanına gittik. Yaralı olup olmadığını sorduk, kişi yaralı olduğunu söyledi, biz de ambulansı ve polisi aradık. Biz kendi imkanlarımızla pansuman yapmaya çalıştık. Ambulans ve polis 23.00 civarında geldi, hastaneye kaldırdılar. Olay yeri inceleme ekipleri geldi, çalışmaya başladılar" dedi.