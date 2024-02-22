ESOGÜ, Hamamyolu\'nun tarihi görünümünü ortaya çıkarmak için proje başlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mimarlık Bölümünce Hamamyolu Çarşısı'nın tarihteki görünümünün ortaya çıkarılacağı 3 yıllık proje başlatıldı.
Rektörlükten yapılan açıklamada, ESOGÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk'ün yürütücülüğündeki çalışma kapsamında "Dünüyle Bugünüyle Eskişehir Facebook Grubu" yöneticileri, projeyle ilgili bilim insanlarıyla bir araya geldi.
Tarafların Hamamyolu hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu ve grubun yöneticilerine hazırlanan simülasyonun ön çalışmasının izletildiği belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Öztürk, projenin, TÜBİTAK tarafından 2023-2026 yıllarında desteklenmeye değer bulunduğunu aktardı.
Araştırma projesinin ana çıktısının "VR ile Anımsama Kutusu Deneyimi Tasarımı" ile bilişsel uyarılma yaratarak hatırlama sağlayacak bir geçmiş kent simülasyonu modeli oluşturmak olduğunu duyuran Öztürk, şunları kaydetti:
"Çalışmanın özgün değeri, diğer teknolojik çalışmalardan farklı olarak siber alanın, bugünü ve geleceği inşa etmek için değil geçmişin yapısını bugün inşa ederek geleceğe taşımak için kullanılmasıdır. Oluşturulacak sanal gerçeklik modeli, bilişsel uyarılma ile anımsamaya yol açarak belleği tazelerken, diğer taraftan alanı bilmeyen yeni kullanıcılar için kolektif bellek, kimlik ve kültürel miras aktarımı yaparak, geçmişi geleceğe taşıyarak, belleğin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır."
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