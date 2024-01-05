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ESOGÜ öğrencileri otizme dikkat çeken proje geliştirdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında otizmle ilgili farkındalık oluşturmak için proje hazırladı. Proje kapsamında öğrenciler, otizm hakkında bilgilendirici posterler hazırlayarak kentteki farklı okulların bilgilendirme panolarına asmayı amaçladı.

ESOGÜ öğrencileri otizme dikkat çeken proje geliştirdi
05.01.2024 - 13:08,
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında otizme dikkati çeken proje geliştirdi.

"Topluma Hizmet Uygulamaları" dersini veren ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Özkanal ve öğrenciler Zeynel Abidin Demir ile Farah Hameed, otizmle ilgili farkındalık oluşturmak, doğru bilinen yanlışların önüne geçmek, otizmli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu belirtmek ve birlikte uyum içinde yaşamanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için proje hazırladı.

Proje kapsamında otizm ile ilgili çeşitli bilgilendirici posterler hazırlayan öğrenciler, bu posterleri kentteki farklı okullarının bilgilendirme panolarına asarak geniş kitlelerin konu hakkında bilgi edinmesini amaçladı.

Kaynak: AA
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