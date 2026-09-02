ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy'dan Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılına Özel Mesaj - Son Dakika
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ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy'dan Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılına Özel Mesaj

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Eskişehir halkının vatanı ve özgürlüğü için şanlı bir direniş destanı yazdığını belirten Gümüşsoy, Gazi Mustafa Kemal'in Eskişehirliler hakkındaki övgü dolu sözlerini hatırlattı. Rektör, şehrin üniversite şehri kimliğiyle gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak tüm hemşehrilerinin yıl dönümünü kutladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gümüşsoy, mesajında, Eskişehir halkının vatanı ve özgürlüğü için düşmana karşı kararlılık ve cesaretle şehrini savunarak şanlı bir direniş destanı yazdığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal'in "Eskişehir ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır" diyerek hemşehrilerinden övgüyle bahsettiğini ifade eden Gümüşsoy, şunları kaydetti:

"Konumu, sahip olduğu değerleri ve potansiyeli ile tam bir üniversite şehri olan Eskişehir, gelişmeye ve güçlenmeye devam etmektedir. Şehrimizin nice güzel başarılarını ve yıl dönümlerini kutlama temennisiyle saygılar sunarım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy'dan Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılına Özel Mesaj - Son Dakika

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