ESOGÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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ESOGÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nin 46. dönem mezuniyet töreni yapıldı. Tören, mezunların gruplar halinde yürümesi, bayrak devir teslimi ve plaket takdimi ile devam etti. Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, mezunlara hitap ederek hekimliğin önemini vurguladı. Tören, mezunların diplomalarını alması ve keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.

28.06.2024 12:55
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesinin 46'ncı dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

ESOGÜ Futbol Stadyumu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda mezunlar gruplar halinde yürüdü, bayrak devir teslimi yapıldı. "Hekimlik Andı" okunarak dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne plaketleri ile diplomaları takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, törende yaptığı konuşmada, mezunların gözlerindeki umut, gurur ve heyecanı görmenin geleceğe dair inançlarını güçlendirdiğini söyledi.

Tıp eğitiminin sadece akademik serüvenden ibaret değil, zihinsel, fiziksel ve duygusal dayanıklılık gerektiren uzun bir yolculuk olduğunu belirten Çolak, "Sizler, uzun ve meşakkatli çalışmalarınızın, günler, geceler boyu süren emeklerinizin, nöbetlerinizin, stajlarınızın ve zorlu sınavlarınızın sonucunda bu önemli başarıya ulaştınız. Azim ve kararlılıkla bu yolculuğu tamamlayarak umudun ve şifanın sembolü beyaz önlüklerinizle insanlığa hizmete hazırsınız." dedi.

Çolak, hekimliğin omuzlara ağır yükler yükleyen, kutsal bir meslek olduğunu dile getirdi.

İnsanların doktorlara en kıymetli varlıkları sağlıklarını emanet ettiklerini anlatan Çolak, "Kimi zaman devalarının vesilesi, kimi zaman mutluluklarının ortağı olacaksınız. Bu yüzden, her anı böylesine hayati bu mesleği icra ederken mesleki yeterliliklerinizin yanı sıra etik değerlere, bilimsel bilgiye ve insan onuruna saygı en önemli ilkelerinizden olmalıdır." diye konuştu.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir de tıp eğitiminin vicdani, ahlaki ve bilimsel alanlardan oluştuğunu vurguladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz." sözünü anımsatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sorumluluğunuz gereği ahlaklı, vicdanlı ve insani ilişkileri üst düzeyde, merhametli, kendini yetiştiren, zaman yönetimini bilen, empati yeteneği olan hekimler olmanız hem ülkemiz hem de insanlık için büyük kazanç olacaktır. Öğrenme açlığınızın her zaman devam etmesini diliyorum. Bazı güçlüklerle, sıkıntılarla karşılaşacaksınız ama yılmayacaksınız. Kendinizi her zaman için geliştirmenizi tavsiye ediyorum."

Dönem birincisi Buğrahan Şahin ise katılımcılara hitap etti, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Mezunların diplomalarını almalarının ardından keplerini havaya fırlatmasıyla sona eren programa akademik ve idari personel, öğrencilerin aileleri ile yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ESOGÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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