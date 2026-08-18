ESOGÜ'ye Yeni Rektör Atandı - Son Dakika
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ESOGÜ'ye Yeni Rektör Atandı

ESOGÜ\'ye Yeni Rektör Atandı
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Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlük görevini devraldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Emine Gümüşsoy için devir teslim töreni yapıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ESOGÜ Rektörlüğü görevine atanan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, rektörlük makamında düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Prof. Dr. Kamil Çolak'tan devraldı.

Törene, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ile ESOGÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve Prof. Dr. Mustafa Önder ve üniversite yöneticileri de katıldı.

Bu arada Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz da Rektör Gümüşsoy'u kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ESOGÜ'ye Yeni Rektör Atandı - Son Dakika

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