ESP, Sinan Ateş suikastı sanığı hakkında suç duyurusunda bulundu

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(İSTANBUL) - Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sinan Ateş suikastı sanığı Doğukan Çep'in duruşmalardaki bazı ifadeleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ESP'den yapılan açıklamada, Sinan Ateş cinayeti sanığı olarak yargılanan Doğukan Çep'in, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmalarda "ESP Maltepe ilçe binasına ben saldırdım, Cebrail Günebakan'ı ben yaraladım, ESP'lileri ben taradım' dediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Doğukan Çep'in bu itirafları nedeniyle; partimize dönük olarak İstanbul Gülsuyu Mahallesi'nde 2013 yılında gerçekleşen saldırılar hakkında yeniden suç duyurusunda bulunduk ve Çep hakkında yargılama başlatılmasını talep ettik. Bu tetikçileri, işledikleri suçları ve onları cezasızlık zırhıyla koruyan, aklayanları biliyor, tanıyoruz. Bu sistematik terörle mücadele ederek bugünlere geldik, mücadelemize de devam edeceğiz. Yargı makamlarına yansımış bu beyanlar karşısında da hukuki sürecin takipçisi olacak; çetecilerin suçlarını teşhire devam edeceğiz"

Suç duyurusunda Doğukan Çep'in "insanlığa karşı suçlar", "kasten yaralama", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit", "suç işlemeye tahrik", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından cezalandırılması istendi.