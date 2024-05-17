Espiye'de El Sanatları Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Espiye'de El Sanatları Resim Sergisi Açıldı

Espiye\'de El Sanatları Resim Sergisi Açıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Espiye Gençlik Merkezi Salonu'nda düzenlenen sergide ahşap, ebru, taş boyama, pastel boya, kuru kalem, sulu boya ve akrilik olmak üzere toplamda 550 resim sergileniyor. İlçe Kaymakamı Taner Tengir, sergiyi ziyaret ederek sosyal faaliyet ve sanat etkinliklerinin önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Sergi, iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

17.05.2024 13:29
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??????? Espiye'de el sanatları resim sergisi açıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezi Salonu'nda organize edilen sergide ahşap, ebru, taş boyama, pastel boya, kuru kalem, sulu boya ve akrilik olmak üzere 550 resim yer alıyor.

Sergiyi gezen İlçe Kaymakamı Taner Tengir, sosyal faaliyet ve sanat adına yapılan etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi iki gün açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Espiye'de El Sanatları Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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