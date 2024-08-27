Espiye'deki Andoz Kalesi'nde Temizlik ve Düzenleme Çalışması Yapıldı - Son Dakika
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Espiye'deki Andoz Kalesi'nde Temizlik ve Düzenleme Çalışması Yapıldı

Espiye\'deki Andoz Kalesi\'nde Temizlik ve Düzenleme Çalışması Yapıldı

Espiye ilçesinde bulunan tarihi Andoz Kalesi'nde yabani ot temizliği ve düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Erol Karadere, kaleyi turizme açmak için çalışmaların hızlandığını belirtti.

27.08.2024 13:57
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Espiye ilçesindeki tarihi Andoz Kalesi'nde yabani ot temizliği ve düzenleme çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Erol Karadere, gazetecilere, kaleyi turizme açmak için çalışmalara hız verildiğini söyledi.

Kaleye çıkan vatandaşların, şehri ve denizi tepeden görme imkanına sahip olduğunu ifade eden Karadere, patika yolların düzenlenmesi ve ağaçların budanmasıyla kaleyi çok daha güzel bir yer haline getirdiklerini kaydetti.

Karadere, bu tarihi mirası yeniden canlandırmak için projeleri olduğunu belirterek, "İnşallah, ilerleyen süreçte hayata geçireceğimiz projelerle Andoz Kalesi'ni ilçemizin gözde mekanlarından biri haline getireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Karadere, Yabani, Turizm, Güncel, Son Dakika

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