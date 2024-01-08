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Espiye Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Kursiyerleri El Sanatları Kermesi Düzenledi - Son Dakika
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Espiye Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Kursiyerleri El Sanatları Kermesi Düzenledi

Espiye Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından düzenlenen el sanatları ürünleri kermesi, Hükümet Konağı bahçesinde bir gün boyunca açık kaldı. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin de katıldığı etkinlikte, kursiyerlere teşekkür edildi ve Aile Destek Merkezi'nin kadınların bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Kermesin açılışı yapıldıktan sonra Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler etkinliğe katıldı.

Espiye Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Kursiyerleri El Sanatları Kermesi Düzenledi
08.01.2024 - 13:42,
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Espiye Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafında el sanatları ürünleri kermesi düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen kermes bir gün süreyle açık kalacak.

Etkinliğe katılan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, kursiyerlere teşekkür etti.

Serdengeçti, kadınların bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından Aile Destek Merkezi'nin son derece önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Espiye Kaymamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Espiye Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Kursiyerleri El Sanatları Kermesi Düzenledi - Son Dakika
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