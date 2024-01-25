 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Espiye Müftülüğü, öğrencilere dini ve kültürel eğitimler verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Espiye Müftülüğü, öğrencilere dini ve kültürel eğitimler verdi

Espiye Müftülüğü, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği etkinlikte, din görevlileri tarafından öğrencilere dini ve kültürel eğitimler verdi. Ayrıca etkinlikte sportif faaliyetler de gerçekleştirildi. Müftü Osman Gülbe, etkinliğe 85 öğrencinin katıldığını belirterek, bu tür etkinliklerin arkadaşlık ve sosyalleşme açısından önemli olduğunu ifade etti.

Espiye Müftülüğü, öğrencilere dini ve kültürel eğitimler verdi
25.01.2024 - 11:39,  Güncelleme: 11:39
Abone Ol

Espiye Müftülüğünce ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Fatih Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, din görevlileri tarafından öğrencilere dini ve kültürel eğitimler verildi, sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

Espiye Müftü Osman Gülbe, gazetecilere, etkinliğe 85 öğrencinin katıldığını belirterek, "Öğrencilerimizin bilgi, ahlak ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak ve sosyalleşmelerine destek olmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Bu tür etkinlikler arkadaşlığın pekiştiği en güzel ortamlardan birisi." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fatih, Müftü, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Espiye Müftülüğü, öğrencilere dini ve kültürel eğitimler verdi - Son Dakika


13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı

Son Dakika
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:22:21. #1.12#
SON DAKİKA: Espiye Müftülüğü, öğrencilere dini ve kültürel eğitimler verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement