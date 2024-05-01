Espiye Müftüsü Tekstil İşçilerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Espiye Müftüsü Tekstil İşçilerini Ziyaret Etti

Espiye Müftüsü Tekstil İşçilerini Ziyaret Etti

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Esentepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasını ziyaret ederek yaklaşık 100 işçiyle sohbet etti. Gülbe, işçilere manevi destek vermenin önemine vurgu yaparak, işçilerin emeklerinin değerinin bilindiğini belirtti ve sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu günler diledi.

01.05.2024 15:03
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Espiye Müftü Osman Gülbe, tekstil işçilerine ziyarette bulundu.

Esentepe Mahallesi'nde yaklaşık 100 işçi ile faaliyet gösteren tekstil fabrikasını ziyaret eden Gülbe, işçilerle sohbet etti.

Gülbe, her fırsatta esnaf ve işçilere manevi destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Toplumda bileğinin hakkını vererek, yüreğinin güzelliğini değere dönüştüren işçilerin her zaman baş tacı edildiğini belirten Gülbe, şunları kaydetti:

"Bizler, alın terini kutsal gören, alnından akıttığı teri helale dönüştürmeyi her şeyin üzerinde tutan ve bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bizlere düşen görev, bu mirası ilelebet sahiplenerek ve korumaktır. Sermayesi alnının teri olan tüm işçi kardeşlerime sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu nice güzel günler, hayırlı kazançlar diliyorum."

Kaynak: AA

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