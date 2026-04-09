Esra Yalınkaya'nın Korku Dolu Hayatı - Son Dakika
Esra Yalınkaya'nın Korku Dolu Hayatı

Esra Yalınkaya\'nın Korku Dolu Hayatı
09.04.2026 17:20
Diyarbakır'dan kaçan Esra Yalınkaya, eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini belirtti.

DİYARBAKIR'da gördüğü şiddet nedeniyle eşinden kaçan ve Manisa'ya taşınmak zorunda kalan 2 çocuk annesi Esra Yalınkaya (32), can güvenliğinin olmadığını belirterek, "Ölümle tehdit ediliyorum. Devletim sesimi duysun. 2 yıldır boşanma davam sürüyor ama hala sonuç yok" dedi.

Diyarbakır'da 2013 yılında Y.Y. (38) ile evlenen Esra Yalınkaya, iddiaya göre evliliği boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Boşanma kararı alan Yalınkaya, ölüm tehditleri nedeniyle çocuklarını geride bırakarak önce kadın sığınma evine yerleşti, ardından ailesinin yanına sığındı. Yalınkaya, tehditlerin sürmesi üzerine ailesiyle birlikte şehir değiştirmek zorunda kaldı ve Manisa'ya yerleşti.

PEŞİNİ BIRAKMADI

Yaklaşık 5 yıldır Manisa'da babaevinde yaşayan Yalınkaya, eşinden burada da kaçamadı. Yalınkaya, eşi kendisini bulup tehditleri sürdürünce şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınıp tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan Y.Y. tahliye oldu. Elektronik kelepçe uygulanmasına rağmen eşi tarafından ölüm tehditlerinin devam ettiğini öne süren Yalınkaya, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle evden dışarı çıkamadığını söyledi.

'HALEN BENİ ÖLÜME TEHDİT EDİYOR'

Yaşadığı korkuyu anlatan Yalınkaya, "Daha önce Diyarbakır'da yaşıyordum. Karşı taraftan hep şiddet gördüm. Hep ihanete uğradım. Kendisinden kaçtım. Manisa'ya geldim. Peşimden buralara kadar gelip, yerleşti. Halen beni ölümle tehdit ediyor. Daha önce de peşime bir çifti taktı. Beni öldürmek için tetikçi tuttu. Bunların ses kayıtlarını, hepsini savcılığa, polis merkezine sundum. Hiçbir özgürlüğüm yok, sosyal bir hayatım yok. Kapım, zilim çaldığında korku içerisindeyim. Ben de diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum" dedi.

'BÖYLE BİR HAYAT YAŞAMAK İSTEMİYORUM'

Çocuklarını dahi geride bırakmasına rağmen tehditlerin sürdüğünü söyleyen Yalınkaya, "Beyaz et satışı yapan dükkanda çalışıyordum. Patronumu arayıp, tehdit edip 'Bu kadını burada çalıştırmayacaksın' dedi. Etrafa rahatsızlık veriyor, ailemi rahatsız ediyor. Can güvenliğim yok" diye konuştu.

Ölümle tehdit edildiğini ifade eden Yalınkaya, "Devletim sesimi duysun. Yaklaşık 5 yıldır babamın evinde yaşıyorum. 2 yıldır boşanma davam sürüyor ama hala sonuç yok. Karşı taraf 'Sen benim soyadımı taşıyorsun, benim namusumsun' diyerek beni tehdit ediyor. Böyle bir hayat yaşamak istemiyorum. O dışarıda özgürce gezerken ben dört duvar arasında yaşıyorum. Ben yaşarken sesimi duyun. 'Çocuklarımı bıraktım peşimi bıraksın' diye ama buna rağmen hala ölüm tehditleri alıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Şiddet, Güncel, Manisa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esra Yalınkaya'nın Korku Dolu Hayatı - Son Dakika

“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada

17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:47
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:58
Savaşta Rusya kasasını doldurdu Putin’in kazandığı paraya bakın
Savaşta Rusya kasasını doldurdu! Putin'in kazandığı paraya bakın
15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
SON DAKİKA: Esra Yalınkaya'nın Korku Dolu Hayatı - Son Dakika
