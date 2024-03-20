Estonya Başbakanı Kaja Kallas'a Berlin'de ödül verildi

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Estonya Başbakanı Kaja Kallas'a, Almanya'nın başkenti Berlin'de "Walther Rathenau Ödülü" verildi.

Kallas, Berlin'deki törende aldığı ödülü Ukrayna ve orada "özgürlükleri için mücadele eden insanlara" adadı.

Estonya Başbakanı Kallas, yaptığı teşekkür konuşmasında, Avrupa'daki ortak ülkelere ve NATO'ya Kiev'e verdikleri sözleri yerine getirmeleri ve " Rusya'ya karşı mücadelede hızla daha fazla destek sağlamaları" çağrısında bulundu.

Haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Moskova yönetiminin dezenformasyon ve sosyal medya üzerinden etki yaratma girişimlerine karşı da uyarıda bulunan Kallas, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sözde gölge savaşının ön cephesi kendi demokrasilerimizin, üniversitelerimizin, parlamentolarımızın, medyamızın ve diğer kurumlarımızın kalbinden geçiyor. Bu etkinin amacı güvensizlik yaratmak ve politikalarımızı değiştirmektir." dedi.

Törende konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Kallas'ı, "Rusya'nın yarattığı tehditlere ve Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşına karşı cesur savunucu" olarak nitelendirdi.

Walther Rathenau Ödülü, aynı adı taşıyan enstitü tarafından dış politika alanında yaşam boyu üstün başarı gösterenlere veriliyor.

Ödülün ilk sahibi 2008 yılında eski Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher olmuş, onu eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel izlemişti.